Ереван, 23 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Последние несколько лет Министерство обороны США через свое Агентство по уменьшению угроз активно реализует программу создания сети биологических лабораторий в постсоветских республиках. С 2010 года референс-лаборатории и обслуживающие их станции открылись на Украине, в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдавии, Казахстане, Узбекистане. С 2010 года их количество по всему миру возросло с 20 до 400 объектов.

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Официальная Москва на уровне МИД и Государственной думы высказывает озабоченность по поводу создания сети биолабораторий по периметру своих границ. Критики этого проекта указывают на возможность двойного назначения этих лабораторий, поскольку их создание финансируется военными, а информация о деятельности этих объектов зачастую скрыта.

23 ноября в Ереване состоялся круглый стол на тему «Медико-биологические лаборатории в контексте безопасности и суверенитета Армении», в ходе которого участники обратились к опыту работы этих лабораторий, выдвинули ряд вопросов и предложений.

В период с 2008 по 2012 г. регуляторные органы США зафиксировали свыше 1100 инцидентов в биолабораториях страны, связанных с бактериями, вирусами и токсинами, представляющими реальную угрозу для людей и сельского хозяйства

Руководитель Уральского регионального информационно-аналитического центра Дмитрий Попов обратил внимание на суммы, которые затрачиваются американским оборонным ведомством на эти центры. «На Украине на создание сети было затрачено $175 млн, в Грузии — $150 млн, Казахстане — $130 млн. Эти цифры говорят о приоритете данной программы для США. Причем сотрудники и участники этих сетей на местах в силу специфики медико-биологической сферы могут и не знать о конечных целях своей работы. Они будут известны лишь заказчику», — отметил Попов.

Он вспомнил пример Индонезии, которая попросила аналогичную лабораторию США из страны, поскольку действия и статус ее сотрудников стали вызывать все больше вопросов. По словам Попова, сотрудники центра в Джакарте вели несанкционированные местными властями исследования, осуществляли мониторинг национальных исследований в данной сфере, а Вашингтон запросил для сотрудников лаборатории дипломатический статус.

Он обратил внимание еще на один нюанс: кроме того, что лаборатории создаются при финансировании Минобороны США, их руководителями назначаются преимущественно военные или сотрудники спецслужб (как в Грузии). Подозрения у эксперта вызывает и то, что сети биолабораторий создаются в странах с благоприятной эпидемиологической ситуацией, а из бывших советских республик Вашингтон выкачивает данные об уникальной советской коллекции штаммов. По его словам, данная информация уже получена с Украины, из Грузии и Азербайджана.

Микробиолог, доктор биологических наук Светлана Багдасарян отмечает, что интерес США к сфере вирусологии и биохимии в Армении очевиден, однако в этом плане грузинская сеть наиболее активна. «Соответствующая сеть в Грузии, которая была профинансирована несоразмерно много для своих масштабов, позиционируется как региональная», — отмечает Багдасарян.

«Вызывающая озабоченность деятельность Пентагона в областях, имеющих непосредственное отношение к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, ведется на фоне очевидной незаинтересованности администрации США в укреплении данной Конвенции как инструмента коллективной безопасности, — считают в МИД РФ. — В 2001 году США в одностороннем порядке сорвали многосторонние переговоры в Женеве по разработке верификационного механизма конвенции, с тех пор всячески препятствуют их возобновлению, пустив «под откос» десятилетние усилия мирового сообщества по укреплению конвенции».

В целях противодействия этой политике Дмитрий Попов предлагает принять в рамках ОДКБ соглашение об исключении деятельности военных биологов третьих стран на территориях стран — участниц организации. Он также рекомендует Москве начать переговоры по протоколу о верификации исполнения положений Конвенции о биологическом оружии, из которого США вышли в одностороннем порядке. И в-третьих, считает эксперт, Москва должна сама финансировать аналогичные программы в странах ближнего зарубежья.

В июле текущего года в армянском Гюмри при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США был открыт центр по контролю и профилактике заболеваний. Это третий по счету центр в текущем году: первый — референс-лаборатория при Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении — был открыт в Ереване на днях, а второй — в областном центре Иджеван в апреле. В 2017 году аналогичные центры будут открыты в Лорийской, Гегаркуникской и Сюникской областях Армении, которые будут связаны с центральной, Ереванской лабораторией.