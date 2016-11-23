Улан-Батор, 23 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. 23 ноября завершился визит Духовного лидера буддистов Далай-ламы в Улан-Батор. По итогам визита состоялась пресс-конференция, где Далай лама ответил на вопросы журналистов монгольских СМИ.

Laowai.ru Далай-лама. Лидер Тибетского сепаратизма

Напомним, накануне визита Далай-ламы монгольские СМИ сообщали, что одна из целей приезда Духовного лидера — избрание нового Богдо-гэгэна. Богдо-гэгэн — исторический глава буддийской сангхи Монголии, третье, после Далай-ламы и Панчен-ламы, лицо в тибетском буддизме. В 1991 году девятым Богдо-гэгэном официально провозгласили тибетского ламу Джампэл Намдрола, объявленного перерождением восьмого Богдо-гэгэна Джебцзундамбы, известного также как Богдо-хан. Гражданство Монголии девятый Богдо-гэгэн получил только в 2010 году, поселился при монастыре Гандантэгченлин в Улан-Баторе, где и прожил до своей смерти в 2012 году. Десятый Богдо-гэгэн до сих пор не избран.Вопрос о Богдо-гэгэне прозвучал и на пресс-конференции. По словам Далай-ламы, есть признаки рождения нового Богдо-гэгэна в Монголии. Но до достижения ребенком возраста 3−5 лет дать более подробную информацию нельзя.

Также журналистам монгольских СМИ было интересно, как реагирует тибетский духовный лидер на заявление КНР с призывом отменить его визит в Монголию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти КНР предупредили Монголию, что визит тибетского духовного лидера может навредить отношениям двух стран. В ответ министр иностранных дел Монголии Мунх-Оргил заявил, что поездка Далай-ламы организована Центром буддистов Монголии, а не правительством.

Об этом напомнил хамбо-лама монастыря Гандантэгчинлэн Чойжамц в начале пресс-конференции. «Нынешний визит Далай-ламы в Монголию стал девятым визитом. Этот визит не имеет политических причин. Монгольские верующие, ламы и монастыри Монголии пригласили его. Народ Монголии сделал все это ради блага человечества», — отметил хамбо-лама Чойжамц.

Далай-лама также подтвердил, что его визит не имел политических целей. «Куда бы я ни ехал, Китай всегда протестует. Сегодня у меня есть возможность посещать только Монголию и Японию среди стран с буддийской религией. В Китае живут более 400 млн буддистов, и они всегда приглашают меня, но у меня нет возможности. Китайские власти называют меня сепаратистом, но на самом деле с 1974 года я не говорил о провозглашении Тибета», — ответил он на вопрос журналиста по поводу заявлений КНР.

Отметим, власти КНР считают Далай-ламу XIV сепаратистом, который не раз высказывался о том, что нужно стремиться к подлинной автономии Тибета. Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо после провала вооруженного выступления против властей КНР, в 1959 году бежал из Тибета. Вместе со своими сторонниками Далай-лама живет в индийском городе Дхармсала.

После визита Далай-ламы в Монголию в 2006 году Китай отменил авиарейсы между Пекином и Улан-Батором. Позже авиасообщение было восстановлено.