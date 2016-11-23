Москва, 23 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В «Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации — 2016» самыми трезвыми регионами названы Чеченская Республика (12,80), Ингушетия (14,51) и Дагестан (15,11). Таковы данные совместного исследования, проведенного Федеральным проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Исправительные работы

За этими регионами-трезвенниками следуют: Карачаево-Черкесия (22,02), Кабардино-Балкария (23,14) и Калмыкия (24,95), затем Ставропольский край (25,30), Белгородская область (25,39), Северная Осетия — Алания (25,97) и Ростовская область (26,07).Москва в рейтинге заняла 28-е место — её балл трезвости 33,39, Московская область на 56-м месте (37,61).

Самыми пьющими регионами оказались Магаданская область (46,63), Чукотский автономный округ (45,12) и Коми (44,98).

Также регионами с высоким процентом алкоголезависимых стали: Пермский край (44,55), Карелия (44,54), Бурятия (44,35), Сахалинская область (44,08), Нижегородская область (42,86), Камчатский край (42,12).

По сравнению с 2015 годом число критериев, по которым готовился список, сильно возросло. Наряду с другими условиями учитывалось количество смертей от алкогольного отравления, число людей, страдающих алкогольной зависимостью, и количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Если в 2015-м брался в расчет объем продаж водки и пива, то в этом году эксперты приняли во внимание коньячную продукцию, вина, шампанское, ликер, медовуху и другие напитки.

«В рейтинге трезвости — 2016 проанализирован объем продаж 10 видов алкогольной продукции. Также есть критерий оценки — число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции», — пояснил руководитель Экспертно-аналитического центра при Общественной палате РФ Кирилл Акимов.

«Основная задача «Рейтинга трезвости регионов» заключается в объективной оценке ситуации в регионах РФ. Мы искренне надеемся, что данный аналитический труд поможет регионам более трезво и ответственно оценить ситуацию и выработать максимально качественный вектор улучшения социального климата региона», — отметил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Ранжирование регионов произведено от самого благополучного (1-е место) к самому проблемному (85-е место). В таблице представлен итоговый балл каждого региона, который определил положение субъекта Российской Федерации в «Национальном рейтинге трезвости — 2016». Чем меньше балл — тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место.