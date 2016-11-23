Якутск, 23 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Правительство Якутии утвердило долговую политику республики на 2017−2019 годы. Документ руководство региона приняло в исполнение требований федерального центра. Этим постановлением Москву фактически заверили, что госдолг находится на безопасном уровне и не преступает законодательных рамок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тинторетто (Якопо Комин). Поклонение золотому тельцу. 1560

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О том, как Якутия планирует рассчитываться по долгам, в своём докладе министр финансов республики Валерий Жондоров не проинформировал. Зато уведомил о планах республики довести уровень госдолга в 2017 году до 49,2 миллиарда рублей, к концу 2019 года — до 56,5 миллиарда рублей (46% к уровню доходов региона).

«Объём госдолга остаётся на безопасном уровне, но вместе с тем близок к установленным предельным ограничениям», — пояснил Валерий Жондоров, отметив, что по данным на 1 ноября 2016 года госдолг республики составляет более 43,9 миллиарда рублей, 38,7% от уровня доходов региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2016 года госдолг Якутии составлял 38,3 миллиарда рублей. Республика лидирует в ДФО по объёму накопленных займов. Руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров считает, что чиновники республики наращивают долги потому, что живут одним днём, а расплачиваться за это придётся будущим поколениям. «Продолжается втягивание республики в долговую кабалу. Якутские чиновники — это образец безответственности и расточительности. Рост долга — это всего лишь верхушка айсберга якутского произвола, когда хорошо лишь живут чиновники и их приближенные», — считает общественник.