Брянск, 23 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области поручил подготовить в ближайшее время «четкую и ясную» программу развития лесной отрасли региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Пока же органы власти в регионе «обмениваются информацией», но не могут ответить на вопрос, как влияет на доходы бюджета заготовка древесины.

Иван Шишкин. Лес перед грозой 1872

По данным начальника управления лесами Брянской области Владимира Котенкова, сейчас в регионе более 1,2 млн гектаров леса, из них к эксплуатационным лесам относится более 550 тысяч гектаров. В области арендуется 247 лесных участков, площадь которых составляет 824 тысячи гектаров. На них в 2016 году было заготовлено 818 тысяч кубометров древесины.

При этом на остальных 400 тысячах гектаров лесоустройство не произведено. Пока они простаивают — компаниям неинтересно их арендовать, так как здесь нет возможности использовать технику. В итоге получается, что в труднодоступных местах лес просто гниет.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на начало 2016 года, в Брянской области шестая часть лесов была заражена радиацией из-за аварии на Чернобыльской АЭС. При этом в ноябре 2015 года региональная прокуратура выявила, что в двенадцати районах Брянской области участки леса, которые находятся в собственности Российской Федерации, поставлены на кадастровый учет как земли поселений, земли сельхозназначения и промышленности. Некоторые из них заняты строениями и оформлены как частная собственность. Общая площадь этих участков составила 5,5 тысячи гектаров.