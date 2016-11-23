Нет ответов: брянские власти не знают, как используется лес
Брянск, 23 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области поручил подготовить в ближайшее время «четкую и ясную» программу развития лесной отрасли региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Пока же органы власти в регионе «обмениваются информацией», но не могут ответить на вопрос, как влияет на доходы бюджета заготовка древесины.
По данным начальника управления лесами Брянской области Владимира Котенкова, сейчас в регионе более 1,2 млн гектаров леса, из них к эксплуатационным лесам относится более 550 тысяч гектаров. В области арендуется 247 лесных участков, площадь которых составляет 824 тысячи гектаров. На них в 2016 году было заготовлено 818 тысяч кубометров древесины.
При этом на остальных 400 тысячах гектаров лесоустройство не произведено. Пока они простаивают — компаниям неинтересно их арендовать, так как здесь нет возможности использовать технику. В итоге получается, что в труднодоступных местах лес просто гниет.
ИА REGNUM напоминает, что, по данным на начало 2016 года, в Брянской области шестая часть лесов была заражена радиацией из-за аварии на Чернобыльской АЭС. При этом в ноябре 2015 года региональная прокуратура выявила, что в двенадцати районах Брянской области участки леса, которые находятся в собственности Российской Федерации, поставлены на кадастровый учет как земли поселений, земли сельхозназначения и промышленности. Некоторые из них заняты строениями и оформлены как частная собственность. Общая площадь этих участков составила 5,5 тысячи гектаров.