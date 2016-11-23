Вашингтон, 23 ноября, 2016, 09:37 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Климат

С тревогой восприняли стороны Парижского соглашения по климату, собравшиеся 7 ноября в Марракеше, победу Дональда Трампа на выборах в США. Первоначальный оптимизм сменился беспокойством, поскольку не успело Парижское соглашение войти в силу, как над ним уже нависла угроза того, что вторая по объему выбросов страна, сыгравшая ключевую роль в создании этого договора, может выйти из него, пишет Роб Бейли в статье для Chatham House.

Хотя информации о позициях Трампа по вопросам климата и энергетической политики мало, сделанные им в ходе предвыборной кампании заявления намекают на отказ от подхода администрации Обамы. Избранный президент заявил, что он «отменит» Парижское соглашение и поставит крест на Плане климатических действий, который стал фундаментом программы США по сокращению выбросов. На основе этих замечаний результаты выборов сложно рассматривать как-либо иначе, чем удар по климату. Поэтому новому международному климатическому режиму предстоит пройти очень большое испытание.

Реакция стран-участниц была скорой. В одном их заявлении за другим подчеркивалось, что они по-прежнему привержены Парижскому соглашению и планам сокращения выбросов. И хотя надежда на то, что США останутся частью соглашения, еще сохранялась, основной посыл состоял в том, что процесс будет продолжен, невзирая ни на что. Что важнее, пока нет признаков того, что некоторые несогласные стороны соглашения могут использовать выход США в качестве предлога пойти на такой же шаг.

Демонстрация единства, без сомнения, стала определенным успехом встречи в Марракеше. Прогресс в переговорах о воплощении в жизнь так называемой «книги правил» о том, как будет достигаться действие Парижского соглашения после 2020 года, был достаточно скромен в определенных областях и стал разочарованием в других. В частности, по вопросу финансирования вечное напряжение между развитыми и развивающимися странами наблюдалось отчетливее, чем когда-либо.

Вероятность выхода США из Парижского соглашения, будь то де-юре или де-факто, затрагивает два важных вопроса. Один для США, другой — остального мира.

Для международного сообщества вопрос состоит в лидерстве. При подготовке к принятию соглашения США и Китай вместе сформировали ожидания глобального единства, давая понять, что они намерены задать высокую планку и повести другие страны за собой. Прогрессивные страны надеялись, что это партнерство повторится и в 2018 году, когда нужно будет сокращать разрыв между национальными программами сокращения выбросов и основной целью Парижского соглашения, заключающейся в сдерживании роста потепления в рамках 2 °C. Для достижения цели соглашения нужно всестороннее изменение подхода сторон, для которого необходима активная дипломатия, схожая с той, которую можно было видеть до заключения Парижского соглашения.

Будет ли Китай готов в одностороннем порядке задать темп и поднять планку первым? Появятся ли новый партнер Пекина или коалиция, которые заполнят вакуум, оставленный США? Будут ли они работать с КНР?

Что же касается США, то они сталкиваются с вопросами национальных интересов. Шаги наперекор жестким международным нормам по предотвращению изменения климата, без сомнения, приведут к ослаблению мягкой силы США и переходу глобального статуса к Китаю, который дает понять, что готов продолжать курс на сокращение выбросов. А когда США, как ожидается, займут более протекционистский подход к торговле, важно, что и другие страны, недовольные нахлебничеством США в вопросах сокращения выбросов, могут ввести тарифы в отношения импорта самих США. Так будет скомпенсировано то, что американские эксперты меньше платят на защиту климата.

На пользу процветанию США не пойдет и то, что экономика США по-прежнему прикована к ископаемому топливу, тогда как остальной мир отходит от этого источника энергии. Поэтому издержки понесут все страны, если США откажутся от предотвращения изменения климата, но больше всего сами США.