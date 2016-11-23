Париж, 23 ноября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. На парижском аукционе Artcurial продана часть лестницы от Эйфелевой башни, демонтированная в 1983 году. Покупатель отдал за историческую конструкцию 523 800 евро, сообщает агентство France-Presse

Робер Делоне. Эйфелева башня. 1914

Приобрел лот коллекционер из Азии, не пожелавший назвать свое имя. Начальная стоимость фрагмента винтовой лестницы составила €20 тыс. Высота конструкции составляет 2,6 метра и включает 14 ступеней.

Часть винтовой лестницы, установленная в 1889 году, вела со второго на третий этаж Эйфелевой башни. В декабре 1983 года конструкция была разобрана, так как перестала отвечать требованиям безопасности, и заменена лифтом. Лестницу разделили на 24 части, четыре из них находятся в музеях Франции, остальные были проданы на торгах.