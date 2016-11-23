Волгоград, 23 ноября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Структура органов исполнительной власти Волгоградской области готовится к переменам. Нововведения коснуться аппарата администрации и структурных подразделений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы 23 ноября, внесение соответствующих изменений в региональный закон депутаты поддержали накануне и на заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

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Так, после оптимизации число комитетов сократится с 28 до 27, будет упразднена инспекция надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, в новой структуре появятся комитет архитектуры и градостроительства, комитет государственной охраны объектов культурного наследия и управление делами администрации Волгоградской области. Другая часть комитетов будет укрупнена — комитет ЖКХ и ТЭК, комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, комитет юстиции, комитет экономической политики и развития.

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Предстоящие изменения в структуре областной администрации народные избранники оценили положительно. По словам депутата Николая Лукьяненко, «необходимость создания комитета государственной охраны объектов культурного наследия назрела давно». Структура займется анализом законодательной базы, созданием реестра объектов, выработкой конкретных мер по их сохранению и реставрации.

Оправданной мерой сочли парламентарии и слияние комитета ЖКХ и комитета ТЭК, так как жилищно-коммунальное хозяйство и ресурсоснабжающие организации неразрывно связаны. У сферы ЖКХ миллиардные долги перед ТЭК.

«Изменение структуры органов исполнительной власти — логичная, закономерная вещь. Более того, мне кажется, нашему региону необходимо стремиться к формированию комитетов схожих с федеральными. На данный момент, на мой взгляд, одним из положительных моментов является преобразование комитета экономики в комитет экономической политики и развития Волгоградской области», — считает председатель комитета по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников.

Как пояснила заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко, комплексный план оптимизации направлен на повышение эффективности работы органов исполнительной власти и завершится в 1 квартале 2017 года. Принятие законопроекта предлагается осуществить в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Волгоградской области, то есть никаких дополнительных затрат это не повлечет.

Напомним, задачу подготовить и внести в региональный парламент предложения по изменению структуры органов исполнительной власти поставил губернатор Андрей Бочаров в ходе очередного заседания администрации Волгоградской области. 15 ноября проекты нормативно-правовых актов были внесены на рассмотрение депутатов на Совете Волгоградской областной думы.