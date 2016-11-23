Москва, 23 ноября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в регионах России в 2017 году сообщается на сайте правительства РФ,

Эдгар Дега. Мытьё. 1886

Согласно, распоряжению, тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастут в среднем на 4%

Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5%, в Алтайском крае (3,2%), Дагестане (3,3%) и Кабардино-Балкарии (3,3%).

Самый высокий порог в Москве — 7%, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%).

В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4%. Это Белгородская, Калининградская, Калужская, Мурманская, Сахалинская, Тверская и другие области.

Меньше этого порога регионы устанавливать тарифы могут, больше — только в очень редких случаях. В любом случае последнее слово за региональными органами регулирования тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тарифы на услуги ЖКХ поднимались с 1 июля 2016 года. В среднем тарифы в регионах России выросли на 4%. Напомним, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год (в процентах)