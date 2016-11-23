Хабаровск, 23 ноября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Рыбопромысловые предприятия Хабаровского края выловили 320 тысяч тонн рыбы и морских биоресурсов. По данным регионального Минприроды, таких богатых уловов отрасль не демонстрировала с начала XX века, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк. Рыбацкие лодки и Рыбаки. 1873

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«Рыбаки Хабаровского края в последние пять лет демонстрируют уверенный рост уловов, а в 2016 году вообще бьют все рекорды», — доложил краевым парламентариям в ходе «Парламентского часа» председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Кирилл Фирсов.

По данным комитета, на сегодняшний день хабаровские рыбаки уже выловили 320 тысяч тонн рыбы и морских биоресурсов. Но до конца года еще есть время, к 31 декабря этот показатель обещает увеличиться до 340 тысяч тонн. Это безусловный рекорд последних 25 лет, а по мнению многих ученых, подобных уловов регион не видел с начала 20 века.

Хабаровский край находится на четвертом месте среди традиционно рыбацких регионов Дальнего Востока — на его долю приходится 11% всей добычи в округе.

Рост демонстрируют и перерабатывающие производства — в этом году они выпустили 248 тысяч тонн продукции. К концу года ожидается превышение планки в 276 тысяч тонн.

Однако у парламентариев возникли и замечания к рыбной отрасли.

«Мы слышим о рекордных уловах, но не видим рекордных налогов. Отрасль приносит в казну менее 2% всех налогов. То, что сегодня растет производство, уловы — результат мероприятий по выводу отрасли из тени, борьбы с браконьерством. И здесь нам предстоит еще очень и очень много работы», — отметил зампред Закдумы Юрий Матвеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2016 принесла рыбакам Хабаровского края самый большой улов за весь постперестроечный период. На наряду с бригадами рыбопромысловых предприятий на реки и в бухты региона хлынули полчища браконьеров. Противостоять незаконному вылову лосося пришлось сотрудникам МВД на транспорте и бойцам ОМОНа.