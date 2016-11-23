Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Ростов» готовы противостоять одной из лучших команд мира — мюнхенской «Баварии». «Этот матч важен со всех точек зрения. Нас ждет сильный соперник с хорошим составом. Мы — хозяева поля, но все должно быть взвешено. В том числе и тактика. Слабые стороны есть у многих команд, но основная задача — быть сильными, все будет зависеть от нас», — сказал на предматчевой процесс-конференции главный тренер дебютантов Лили чемпионов УЕФА Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 23 ноября.

Vk.com/fcrostov Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов

Рулевой отметил, что разгромный счёт, с которым завершился матч на выезде в сентябре («Бавария» тогда забила в ворота «Ростова» пять безответных мячей — прим. ИА REGNUM), ещё не показатель уровня подготовки команды.

«Для нас это была первая игра в групповом турнире. И до 27-й минуты мы хорошо играли, почти ничего не дали создать сопернику. «Бавария» забила с сомнительного пенальти. Тогда мы хорошо сыграли по содержанию, а не по счету. Нам было сложно выступать на таких же скоростях, но ребята получили важный опыт», — подчеркнул наставник.

Что касается состава команды, то на 100% неизвестно, выйдут ли на поле ростовского стадиона «Олимп-2» два ведущих игрока. Так, голкипер ростовчан Сослан Джанаев травмирован, у защитника Михи Мевли тоже проблемы со здоровьем.

Напомним, что «Ростов» проведёт пятый матч в Лиге чемпионов УЕФА. На счёту жёлто-синих три поражения и одна ничья в группе D. Дважды жёлто-синих уступили мадридскому «Атлетико», один раз «Баварии» на их поле. А на табло после финального свистка арбитра в мате с голландским ПСВ высветилась ничья — 2:2.

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