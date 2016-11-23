Москва, 23 ноября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. До 1 апреля 2017 года государственные служащие Российской Федерации (РФ) будут обязаны проинформировать руководство о страничках в соцсетях, блогах и форумах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.

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«Минтруд РФ уже готовит специальную форму для заполнения, — говорится в сообщении. — Если чиновник забудет указать имеющийся аккаунт или не захочет этого делать, ему грозит увольнение».

В Минтруде отмечают, что полученные сведения не будут общедоступными, главной целью такого нововведения является «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики».

Основанием для введения обязательного отчета об активности государственных служащих в блогах и социальных сетях стала вступившая в силу 1 июля текущего года статья 20.2 закона «О государственной гражданской службе» (79-ФЗ).