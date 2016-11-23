Волгоград, 23 ноября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В Волгоградской области зафиксирована шестая вспышка африканской чумы свиней. На этот раз опасный вирус поразил животных на крупнейшем на юге России свиноводческом комплексе. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии 23 ноября, теперь на предприятии «Краснодонское» в Иловлинском районе изъятию подлежат все продукты свиноводства. Так как вакцины от болезни не существует, планируется отчуждение свиней. Сколько животных пойдет под нож, не уточняется.

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Кроме того, все помещения и транспорт свиноводческого комплекса должны пройти дезинфекцию. На место для организации карантинных мер уже прибыла бригада специалистов. В зараженной зоне на месяц введен карантин, а на территории Иловлинского и близлежащих районов устанавливаются охранно-ветеринарные посты.

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Два района Волгоградской области оказались под угрозой чумы свиней

В комитете напомнили, что к вирусу африканской чумы свиней восприимчивы как домашние свиньи, так и дикие кабаны, а вот для человека вирус АЧС угрозы не представляет, но приводит к серьезным экономическим потерям.

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Руднянский район Волгоградской области оздоровили от чумы свиней

В этом году ситуация по АЧС в Центральной России и на юге страны обострилась. Вирус выявлялся не только в частных подворьях, но и в крупных хозяйствах, среди которых свинокомплексы «Краснянский» и «ГлавМясПром» Воронежской области, «Кубанский бекон» Краснодарского края, «Надежда» Курской области.

В Волгоградской области первая вспышка АЧС была зафиксирована в начале августа в Руднянском районе. Как сообщало ИА REGNUM, затем опасный вирус был обнаружен в одном из частных подворий рабочего поселка Елань, потом в Камышинском районе. В начале сентября из-за вспышки чумы свиней в 14 районах области введен режим чрезвычайной ситуации. К середине сентября карантинный режим был снят в Руднянском районе. В конце сентября мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней были завершены на территории Нехаевского, Руднянского и Камышинского районов Волгоградской области. Однако запрет на продажу и покупку свиней, на прием отделениями связи посылок с сырьем и продуктами животного происхождения на территории оздоровленных от опасного вируса районов сохранятся еще на полгода.