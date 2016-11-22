Москва, 22 ноября, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате российским пенсионерам пяти тыс. рублей в январе 2017 года, которая заменит дополнительную индексацию пенсий, сообщается на официальном портале правовой информации.

Центробанк РФ Пять тысяч рублей

В тексте указано, что денежная выплата и оплата услуг по ее доставке осуществляется за счет федерального бюджета. Выплатить эти деньги пенсионерам должны территориальные органы Пенсионного фонда из федерального бюджета. Если по личным причинам гражданин не сможет получить единовременную выплату в январе 2017 года, то можно будет получить ее позднее.

Из суммы единовременной выплаты не должны производиться удержания на основании каких-либо исполнительных документов, решений пенсионных органов, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат за злоупотребления со стороны пенсионера, установленные в судебном порядке.

Деньги будут выплачены пенсионеру «независимо от получения лицом иных выплат и предоставления ему мер социальной поддержки».

Закон дает право на получение январской единовременной выплаты военным пенсионерам и приравненным к ним лицам.