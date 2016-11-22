Берлин, 22 ноября, 2016, 23:56 — ИА Регнум.



Mil.ru Российская армия

«Ровно 75 лет спустя после битвы под Москвой в российский прокат вышло кино «28 панфиловцев». Фильм рассказывает о подвиге 28 солдат Красной Армии, которые с помощью противотанковых ружей и бутылок с зажигательной смесью сумели в ноябре 1941 пода остановить под Москвой немецкие танковые колонны. «Враг хочет пройти сквозь нас. Но он не пройдет, мы здесь», — провозгласил в фильме командир панфиловцев. Россия с помощью фильма демонстрирует моральное превосходство своих солдат как наследие советской эпохи», — пишет газета Geislinger Zeitung (GZ).

«От тайги до британских морей, Красная Армия всех сильней», — процитировал кремлевский лидер Владимир Путин в апреле слова советской военной песни.

«В отношении современной российской армии Путин зявил, что она должна быть еще сильнее. Потенциал обновленных вооруженных сил России превосходит совокупные боевые возможности армий всех стран Европы. В российском обществе тем временем вновь возоблодали патриотические и военные настроения. На этом фоне довольно угрожающе прозвучали заявления из предвыборной кампании Дональда Трампа, который сказал. Что США могут сократить военную помощь НАТО европейским странам. Хотя расходы на оборону у объединенной Европы в 2015 году в три раза превышали российские военные расходы. Российская военная техника намного превосходит по своим тактико-техническим характеристикам аналогичные западные модели. Европа реагирует на это с дрожью. Британская разведка недавно опубликовала внутренний отчет о «революционном» новом русском танке Т-14 «Армата» производства «Уралвагонзавода». По британским разведданным в ближайшие 4 года в России будет построен 2300 «Армат». В российском сегменте Интернета же обсуждается, сколько дней потребуется российским танковым войскам, чтобы дойти до Парижа».

«Опасность исходит также со стороны русского многоцелевого истребителя ПАК ФА, с ним Россия хочет с помощью этих самолетов соперничать в воздухе с ВВС США. ПАК ФА проходит испытания с 2010 года, но его серийное производство неоднократно откладывалось. В последний раз на 2017 год», — отмечает издание.

«Все громче слышны на Западе отголоски больших маневров России на Дону и взрывы в Сирии. Или он строит новые шайтан-2 ядерные ракеты, хотя и очень похожи, по мнению экспертов, их предшественники. Их цель заключается в том, чтобы напугать Запад. Учитывая несопоставимость военных потенциалов России и НАТО, Кремль в значительной степени делает упор на психологической войне. Российские стратеги, в течение многих лет успешно ведут «гибридные войны», чтобы с помощью деморализации населения и вооруженных сил противника за счет средств массовой информации и пропаганды укрепить волю к победе своих собственных войск. Общественность США в настоящее время настолько нервно ослаблена, что готова капитулировать в условиях ядерной войне после трех-четырех ядерных ударов. Рекламный ролик вооруженных сил России обещает добровольцам-контрактникам «сотни разновидностей современного оружия», «секретные миссии на территории противника» и «масштабные сражения против живых врагов». Больший страх, чем армия России в настоящее время вызывает ее PR», — добавляет издание.