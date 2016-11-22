Вашингтон, 23 ноября, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Намерения избранного президента США Дональда Трампа по отмене ограничений на добычу углеводородов на шельфах и угля могут привести к серьезным глобальным последствиям. Об этом сегодня, 22 ноября, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал в эксклюзивном интервью для ИА REGNUM.

Pixabay.com Добыча угля

В понедельник, 21 ноября, Трамп в своем видеообращении к народу озвучил программу первоочередных действий на высочайшем государственном посту. При этом избранный президент пообещал придерживаться принципа «Америка — на первом месте». Так, одно из намерений Дональда Трампа заключается в том, чтобы снять ряд ограничений на добычу углеводородов на шельфах, а также угля — отменить «уничтожающие рабочие места ограничения, касающиеся выработки энергии в США».

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«Здесь пока сложно говорить, что он конкретно имел в виду. Он выразил фактически готовность помогать нефтегазовым компаниям США для того, чтобы они увеличивали добычу, нанимали еще больше людей, сокращали безработицу. Но, возможно, он имел в виду еще увеличить добычу более активно сланцевого газа, что еще больше понизит стоимость газа на рынке США. Дешевый газ — это дешевое электричество. Условия производства любых товаров в США будут более привлекательные, потому что себестоимость товаров низкая получится», — комментируют эксперт озвученные планы Трампа.

Что конкретно республиканец говорит, пока по большому счету не совсем ясно. Потому что основные проблемы для американских нефтегазовых компаний сейчас заключаются не в том, что кто-то им мешает двигаться, а в том, что цены на газ низкие. В настоящее время во всем мире никто не вкладывает большие суммы в шельф, отмечает Юшков. Но в США в 2017 году добыча углеводородов вырастет, по прогнозу самих американцев, за счет того, что около пяти лет назад были сделаны миллионные инвестиции в шельфовые проекты в Мексиканском заливе. В следующем году они будут выходить на проектные мощности. Ожидается довольно высокая добыча углеводородов.

Сейчас в нефтегазовой промышленности США можно выделить несколько тенденций, говорит ведущий аналитик ФНЭБ. Во-первых, добыча на сланцевых месторождениях падает из-за естественного истощения. Во-вторых, при низких ценах на нефть и шельфовые месторождения, и сланцевые начинают снижать добычу. В то же время дорогостоящие шельфовые проекты, наоборот, повышают добычу.

«Вот, спрашивается, как это возможно при низких ценах. Но ответ в том, что инвестиции-то были сделаны. Не надо их останавливать, когда они уже выходят на добычу, потому что вы хотя бы сколько-то с них денег получите. Поэтому здесь вполне возможно, что он скажет: «Вот видите, при мне мы увеличили добычу на шельфе». Хотя на самом дела это все последствия ценовой конъюнктуры, которая была пару лет назад, когда по $100−120 за баррель было», — обращает внимание Юшков.

Он отмечает, что в реальности есть несколько вариантов того, что может предпринять Дональд Трамп для энергетического сектора страны. Во-первых, ослабить экологические ограничения, сократить всевозможные комиссии, которые занимаются выдачей лицензий по экологической безопасности. В Соединенных Штатах довольно много различных внутренних экологических ограничений, которые мешают работать нефтегазовым компаниям. В американской истории уже есть пример того, как многие отмены экологического законодательства по сокращению требований приводили к довольно серьезным прорывам. Яркий тому пример — сланцевая революция, когда к ней в значительной степени подтолкнула отмена закона о чистой воде, говорит аналитик. И все же тогда остались ограничения, касающиеся утилизации воды. Дело в том, что во время работ по добыче углеводородов вместе с нефтью выходит на поверхность и вода. Она уже загрязнена, и вылить ее никуда нельзя.

«Вот если он (Трамп — прим. ред.) смягчит и вот эти нормы по поводу утилизации воды, например, то тогда, действительно, себестоимость сланцевых проектов станет еще меньше», — предполагает преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ.

Вторая мера, которую может предпринять Трамп, по мнению Игоря Юшкова, это получение всевозможных лицензий на экспорт. Сейчас в США работает один завод по экспорту СПГ, и еще порядка 20 находятся на стадии согласования. Потому что для реализации проектов, для того, чтобы начать экспорт, необходимо получить 15−20 всевозможных разрешений каждому.

«Там многие проекты одни разрешения получили, вторые не получили. Получается, что в реальности один проект только работает. Два на подходе: они только получили все разрешения. А все остальные занимаются тем, что не заводы сами строят, а просто пытаются согласовать экспорт. Если он (Дональд Трамп — прим.ред.) все это разрешит, то будут более активно работать», — говорит эксперт.

Но и в этом случае вопрос в итоге в цену упирается. Если новый президент США разрешит полномасштабный экспорт СПГ, то это приведет к тому, что весь газ уйдет на экспорт. Это, в свою очередь, приведет к повышению цен на внутреннем рынке страны, то есть вся выгода, которую хочет получить Трамп от того, что цены на газ и электричество на внутреннем рынке низкие, уйдет. Производство не вернется, а политик хочет добиться именно этого.

«Поэтому здесь, возможно, Трамп не до конца понимает все эффекты от того, что он будет делать. Понятно, что сейчас нефтяные компании ему активно приносят всякие идеи, проекты и говорят: «Давай вот это, вот это, вот это. Тогда мы будем больше добывать. Рабочие места будут». А то, что это макроэкономически и глобально скажется на США: цены на газ повысятся… Возможно, он этого не просчитывал и не совсем это понимает. Я думаю, что стоит подождать, что он конкретно будет делать в этом плане», — заключил ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности.