Москва, 22 ноября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Ректор Московского государственного университета М.В.Ломоносова Виктор Садовничий попросил министра и образования и науки Российской Федерации Ольгу Васильеву ввести собственный письменный экзамен для вузов. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает телеканал RT.

Студенты. Советская фотография

На заседании совета Российского союза ректоров Садовничий обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой. Садовничий попросил министра разрешить тем вузам, которые готовы к этому, проводить собственный экзамен — один дополнительный письменный.

«Вот МГУ, как только ему было дано право, он его проводит. Я считаю, для нас это архиважно. Потому что таким образом у нас есть три показателя: мы учитываем ЕГЭ, мы берём победителей олимпиад, мы проводим письменный собственный экзамен по всем предметам», — сказал Садовничий.

Напомним, ранее министр образования и науки Васильева уже высказывалась за необходимость вернуть письменные экзамены для абитуриентов при поступлении в вузы.