Екатеринбург, 22 ноября, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге набирает обороты новый скандал с кондуктором и пострадавшим ребёнком. В этот раз в центре внимания оказалось муниципальное объединение автобусных предприятий, кондуктора которого обвинили в том, что она высадила на мороз девятилетнюю девочку, которая в силу сложившихся обстоятельств не могла оплатить проезд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Снежная королева». Реж. Лев Атаманов, Николай Фёдоров. 1957. СССР Одна на холоде

ЧП произошло в пятницу, 18 ноября. Как пишет городской портал Е1.Ru, девочка забыла проездной документ и не имела наличных денег. Поэтому она и не смогла оплатить проезд. До дома ей нужно было проехать не более пяти остановок. Добавим, что на улице был мороз — ниже минус 20 градусов. Но кондуктор отказалась войти в положение девочки и потребовала от неё покинуть салон.

Кроме того, воспользоваться сотовым телефоном и позвонить матери девочка также не смогла — баланс оказался отрицательным. Ребёнку пришлось добираться домой пешком по морозу.

Произошедшее с ребёнком всколыхнуло Екатеринбург. Одни осуждают мать девочки, а другие выступают с претензиями к пассажирам, которые оказались равнодушны к проблеме ребёнка. При этом нашлись те, кто выступил в защиту кондуктора. По их словам, частыми бывают случаи, когда дети пользуются добротой кондукторов, заявляя, что у них нет денег на проезд, и упрашивая их о возможности проехать бесплатно две-три остановки.

Возможно, эта женщина ранее сталкивалась с подобным поведением и поэтому не смогла понять девочку, считают некоторые её защитники. А тем временем Следственный комитет уже возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Фигурантов пока нет.

Отреагировали на произошедшее и в администрации Екатеринбурга. По словам чиновников, заявлений от родителей девочки по этому вопросу не поступало. Тем не менее в муниципальном объединении автобусных предприятий сейчас выясняют, какой экипаж работал в тот день на маршруте. А заместитель сити-менеджера Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович уверен: кондуктор действовала в рамках правил, но существуют и моральные принципы, которыми тоже нужно руководствоваться. «И ответственность родителей, и позиция кондуктора, да и поведение пассажиров, которые стали свидетелями этого случая, оказались далеко не на высшем уровне», — отметил вице-мэр.

Также историей заинтересовалась детский омбудсмен России Анна Кузнецова. При этом отметим, что мать девочки Ирина Колтышева, рассказавшая о произошедшем на своей странице в социальной сети Facebook, не намерена никого наказывать. По её словам, целью записи на странице было не это. Она лишь хотела привлечь внимание к проблеме. Судя по резонансу, ей это удалось.