Санкт-Петербург, 22 ноября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Двери нового «красного» состава в петербургской подземке заклинило по вине пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Причина поломки состояла в том, что граждане слишком упорно пытались по привычке придержать уже захлопывающиеся двери состава.

Metro.spb.ru Новый состав Петербургского метро

«Других причин быть не могло», — подчеркнули в метрополитене.

Как сообщали очевидцы в социальных сетях и СМИ, утром 22 ноября на станции «Площадь Мужества» на первой линии метрополитена в час пик образовалась давка. Во время посадки пассажиров двери нового состава «Юбилейный», который курсирует всего неделю, заблокировались, и ему пришлось отправиться в депо для перенастройки электропривода дверей.

Сейчас «красный поезд» работает в штатном режиме. «Состав исправен. Мы делаем объявления на платформе о том, чтобы люди не держали двери. Что еще мы можем сделать?» — недоумевают в ГУП «Петербургский метрополитен».

У системы безопасности нового поезда есть три ступени — загорающиеся красные лампочки, звуковой сигнал, а также объявление диктора. Но пассажиры, как отмечают сотрудники метро, этого не слышат и не видят. Теперь принято решение о том, что и дежурный по станции при приближении красного поезда будет дополнительно объявлять по громкой связи о недопустимости задерживать двери состава.

«Надо воспитывать культуру наших пассажиров», — добавили в подземке.

Отметим, что «Юбилейный» красный поезд вышел из строя уже в первый день работы 16 ноября. Около 18:00 во время остановки на станции «Площадь Восстания» перестали закрываться двери из-за напористых петербуржцев, машинисту пришлось высадить всех пассажиров, образовалась давка.

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Заметим, официально составы производят на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. До 2020 года в петербургском метро должны появиться 20 таких поездов. Модель была сконструирована группой «Трансмашхолдинг».

Как сообщалось, в августе Петербургский метрополитен получил в свое распоряжение первый состав из восьми вагонов модели 81−722.1/723.1/724.1, оборудованных асинхронным тяговым приводом (АТП), обеспечивающим снижение энергопотребления. Такими поездами будет укомплектована наиболее загруженная 1-я («красная») линия Петербургского метрополитена.