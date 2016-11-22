Рига, 22 ноября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Грузооборот латвийских портов за десять месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года уменьшился на 11,5% — до 51,69 млн тонн, сообщает LETA.

Raita Futo Грузовой порт

Как заявили в Министерстве сообщения, грузооборот Рижского порта за десять месяцев 2016 года составил 30,4 млн тонн грузов, что на 8,8% меньше, чем за тот же период 2015 года, Вентспилсского порта — 15,46 млн тонн, что на 19,8% меньше, и Лиепайского порта — 4,55 млн тонн, что на 1,6% меньше.

Также сообщается, что в целом, в портах Латвии за десять месяцев перевалено сыпучих грузов — 25,76 млн тонн, наливных грузов — 16,95 млн тонн, а генеральных грузов — 8,9 млн тонн. Наибольшее падение грузооборота наблюдается в сегменте наливных грузов — на 22,4%. В сегменте сыпучих грузов грузооборот уменьшился на 6,8%, в сегменте генеральных грузов — на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, грузооборот одного из латвийских портов упал на 20%. Так, за девять месяцев 2016 года терминалы Вентспилсского порта перевалили 14 млн тонн грузов, что на 3,6 млн тонн или на 21,65% меньше, чем за тот же период 2015 года. Как заявила руководитель отдела общественных отношений управления Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня, за год существенно сократился объем транзита нефтепродуктов и каменного угля, что в основном и повлияло на общий грузооборот порта.

Напомним, ряд экспертов связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты.

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