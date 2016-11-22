Москва, 22 ноября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило разработанное Минсельхозом положение о ведении реестра виноградных насаждений. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, сообщается на официальном портале правовой информации.

Винсент Ван Гог. Красные виноградники в Арле. 1888

Минсельхозу поручено в течение четырех месяцев со дня вступления постановления в силу утвердить административный регламент предоставления сведений из реестра, а также в течение месяца обеспечить приведение сведений, размещенных в «Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)» в соответствие с постановлением.

В положении о ведении реестра уточняется, что реестр представляет собой госсистему учета сведений о виноградниках, в том числе о месте нахождения, площади, правообладателях виноградников, количестве кустов винограда, плотности виноградников, их состоянии, сортовом составе, урожайности и объеме собранного винограда. Оператором реестра является Минсельхоз РФ.

Ведение реестра виноградных насаждений будут осуществлять уполномоченные региональные ведомства, которые будут включать сведения в реестр на основании заявления правообладателя виноградника, поданного в электронном виде через портал госуслуг. Запись сведений, актуализированных на 1 января года, следующего за годом сбора урожая, должна осуществляться ежегодно не позднее 1 марта 2016 года.

Получить информацию из реестра можно будет с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг, а также посредством предоставления данных Минсельхозом или уполномоченным органом субъекта РФ в виде выписок или сообщений об отсутствии указанных сведений.