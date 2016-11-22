Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2016, 16:00 — ИА Регнум.

Летом 2017 года в Ростове-на-Дону начнет работу центр управления перевозками. Новая структура должна навести порядок на транспортных артериях донской столицы. В частности, город-миллионник перестанет задыхаться в постоянных пробках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 22 ноября.

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Специалисты центра будут регулировать маршруты и интервалы движения общественного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый сити-менеджер областного центра Виталий Кушнарев, который до назначения на этот пост занимал должность министра транспорта Ростовской области, уже обращал внимание на сложную ситуацию на дорогах донской столицы. В его планах на руководящем посту — искоренить эту проблему.

«Ростов-на-Дону не в состоянии переварить утренние и вечерние потоки личного транспорта. Город умирает в постоянных пробках. Необходимы конкретные шаги в сторону полицентрического развития областного центра — города, где деловая активность человека, объекты отдыха, спорта, культуры, торговли находятся практически в шаговой доступности», — ранее отмечал Кушнарев.

Глава ростовской администрации считает, что решить проблему пробок можно благодаря развитию сети общественного транспорта, так как в последние годы им перестали пользоваться 65% горожан.

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Напомним, что Виталий Кушнарев был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону 7 ноября этого года. Ранее в течение двух лет сити-менеджером донской столицы был Сергей Горбань. Он был назначен на этот пост после досрочной отставки многолетнего градоначальника донской столицы Михаила Чернышева в октябре 2014 года.