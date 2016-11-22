Москва, 22 ноября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением ОНФ о закреплении на законодательном уровне института финансового уполномоченного, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Что касается законопроекта о финансовом уполномоченном, вы правы, надо его продвинуть и поддержать», — заявил Путин на форуме ОНФ в Москве, отметив, что «это очень верно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пост финансового уполномоченного занимает Павел Медведев. Законопроект «О финансовом уполномоченном», устанавливающий правовой статус финансового омбудсмена и деятельность соответствующей службы, а также порядок обращения граждан к финомбудсмену, был подготовлен Минфином еще в 2013 году. Тогда участники обсуждения нормативного акта не сошлись во мнении об учредителе и правовой форме службы финансовых уполномоченных (СФУ). Предполагалось, что служба будет создана в форме некоммерческого партнерства, а финансироваться за счет взносов с финансовых организаций и платы за рассмотрение обращений россиян. Проект закона затем прошел первое чтение в Госдуме. Позже заинтересованные стороны приняли концептуальное решение создать эту структуры при Центробанке.