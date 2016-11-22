Берлин, 22 ноября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Представители немецкой авиакомпании Lufthansa заявили, что 23 ноября отменят около одной трети авиарейсов из-за забастовки пилотов, сообщает 22 ноября Reuters.

Unsplash Пилот самолета

Будут отменены 876 из почти 3 тыс. авиарейсов, что скажется на планах около 100 тыс. пассажиров. Пилоты авиакомпании Lufthansa требуют повышение заработной платы.

Напомним, в прошлом году также проходили забастовки пилотов компании Lufthansa. Год назад бастующие требовали отменить повышение пенсионного возраста пилотов до 61 года.