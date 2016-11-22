Париж, 22 ноября, 2016, 15:28 — ИА Регнум.



European People's Party Николя Саркози

Поражение бывшего президента Франции Николя Саркози в праймериз правоцентристов во Франции может стать плохой новостью для французских либералов, несмотря даже на то, что теперь меньше риск победы лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, пишет Пьерр Хаски в статье для The Guardian.

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О победителе в выборах 62-летнем Франсуа Фийоне говорят, что его экономическая программа схожа с программой Маргарет Тэтчер, социальный консерватизм следует политике бывшего премьер-министра Канады Стивена Харпера, а дипломатия напоминает дипломатию Владимира Путина. И все три стереотипа не так далеки от истины и лишь дополняют коктейль, который пришелся по вкусу правым избирателям, пытающимся найти адекватную альтернативу крайне правым политикам.

Бывший премьер-министр из правительства Николя Саркози вел серьезную, но довольно скучную кампанию, построив прочную коалицию сторонников на основе либеральной экономической программы и традиционных католических ценностей. Его основным активом стала поддержка тех, кто выступает против однополых браков. Он не обещал отменить закон об однополых браках, а переписать его, чтобы не дать таким парам права на усыновления или ввести запрет на искусственное оплодотворение. По вопросу ислама, особенно в свете недавних терактов, Фийон всегда придерживался «традиционных французских ценностей». Недавно он написал книгу «Исламский тоталитаризм», в которой прослеживается склонность к теории Сэмюэля Хантингтона о столкновении цивилизаций.

Самых значительных изменений Фийон хочет добиться в сфере экономики. Он воспринимает сравнение с Тэтчер в качестве комплимента и хочет провести шоковую терапию во Франции. Среди его предложений сокращение числа госслужащих на полмиллиона человек, а также урезание государственных расходов на €110 млрд. При нем пенсионный возраст будет повышен с 62 до 68 лет, а рабочая неделя увеличена с 35 до 39 часов. Такая политика может вывести на улицы французских городов профсоюзы, но Фийон подчеркивает, что готов к борьбе.

Если Фийон станет президентом Франции, стоит ожидать значительных последствий для внешней политики Парижа. Фийон, отмечает автор, является открытым сторонником президента России Владимира Путина и уже положительно охарактеризовал роль Москвы в поддержке правительства Башара Асада. Он поддерживает личные связи с российским лидером, который приглашал Фийона на личную дачу. Поэтому если в последнем туре президентских выборов в 2017 году Фийон будет соревноваться с Ле Пен, может оказаться, что оба кандидата будут сторонниками Путина.

Без сомнения, заключает автор, не к этому стремятся французские избиратели. Однако если не появится третий вариант, им, возможно, придется выбирать между тэтчеристом и крайне правым популистом.