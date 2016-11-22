Москва, 22 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Человек, который всю жизнь служил стране и народу, не может ощущать себя вне контекста фразы «бывших не бывает». Об этом 22 ноября в ходе «Форума действий» ОНФ заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас есть фраза — «Бывших не бывает». Это так и есть. Не потому, что бывшие офицеры связаны со своим бывшим местом работы. Человек, который всю жизнь служил стране, народу, Родине, не может себя ощущать иначе», — сказал Путин.

По его словам, «это чувство остаётся с нами на всю жизнь»: «Поэтому бывших офицеров не бывает».

Напомним, 22 ноября президент РФ Владимир Путин принимает участие в «Форуме действий» ОНФ. Главными темами форума стали итоги деятельности трёхлетнего существования ОНФ, а также исполнение «майских указов».