Москва, 22 ноября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В рейтинге самых популярных городов Российской Федерации (РФ) для зимнего туризма прочно лидирует Москва. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

«Сегодня (22 ноября) мы начали подготовку к наиболее популярному и уже известному международному фестивалю — «Путешествие в Рождество», — сказал мэр. — В фестивале примут участие 15 стран и представители 40 регионов России. Учитывая мнение горожан, в новогоднюю ночь центральные площадки фестиваля будут работать до 3:00 мск».

При этом Собянин добавил, что столичные власти постараются сделать все, чтобы Рождество и новогодние праздники стали незабываемыми и интересными для людей.

По словам градоначальника, проведение международных фестивалей в Москве способствует развитию туризма в городе.

«Уличные мероприятия, фестивали и ярмарки посещают миллионы людей всех возрастов и профессий, — пояснил мэр. — Все это способствует развитию индустрии туризма и отдыха, развитию сферы гостиничного хозяйства, торговли и услуг, развитию малого и среднего бизнеса и в целом экономики города».