Москва, 22 ноября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. По состоянию на 18 ноября в 34 регионах России выявлено более 4,5 тысячи единиц швейных изделий из натурального меха, находившихся в обороте в нарушение требований, установленных названным нормативным правовым актом, на общую сумму порядка 270 млн рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Omb56.ru Меховые изделия

На все выявленные изделия из натурального меха без маркировки контрольными (идентификационными) знаками в соответствии со статьей 27.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях наложен арест.

На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших закон, составлено 148 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, они направлены в суд. для рассмотрения.

По 24 уже рассмотренным судами делам (в Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Тульской областях, городе Москве) виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа (на общую сумму почти 150 тыс. рублей) с конфискацией продукции (130 единиц общей стоимостью 6 млн 262,2 тыс. рублей), явившейся предметом административного правонарушения.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года в России для борьбы с контрафактом в сфере меховых изделий введена единая система маркировки меховых изделий. Исходя из международного опыта, маркировка товара контрольными идентификационными знаками является одной из мер, доказавших эффективность в борьбе с незаконным производством и оборотом продукции.

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