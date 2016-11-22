Москва, 22 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) опубликовало открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию со сносом двух корпусов дома 14 по улице Варварке. Текст обращения опубликован на сайте общества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос доходного дома на улице Варварка, 14

В нем правозащитники указали на то, что с 4 ноября 2016 года по настоящее время в Москве, на улице Варварка, дом 14 происходит снос исторических домов конца XIX — начала ХХ вв. Инвестором-застройщиком ООО «Киевская площадь» уничтожается комплекс зданий с прекрасными фасадами, интереснейшей архитектурой внутренних дворов и уникальными интерьерами. На этом месте планируется строительство нового отеля со стеклянными фасадами в модернистском стиле, выходящими на сторону Московского Кремля.

Указанные здания, обладающие статусом исторически ценных градоформирующих объектов, расположены в охранной зоне Московского Кремля и согласно действующему законодательству подлежат сохранению. Кроме того, на территории охранных зон объектов культурного наследия новое строительство запрещается, за исключением мер по «регенерации» историко-градостроительной среды. Однако согласно реализуемому проекту, напротив, происходит уничтожение исторически подлинных элементов, создаются новые радикальные формы, значительно увеличиваются объемы.

Земельный участок расположен на территории объекта культурного наследия «Территория культурного слоя «Китай-города», XI—XVIII вв.». При этом у застройщика отсутствует необходимый пакет утвержденной проектной документации, в том числе раздел, обеспечивающий меры по сохранению объекта культурного наследия.

Действия застройщика могут привести к нарушению международных обязательств Российской Федерации по охране объекта Всемирного наследия Московский Кремль. Так, мониторинговой миссией экспертов ИКОМОС-ЮНЕСКО в июле 2015 года по данному проекту были даны однозначные рекомендации: «избегать физического замещения и радикального архитектурного преобразования существующего комплекса».

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Жители Москвы повторно выходят на протестную акцию против сноса на Варварке

В Москомархитектуре, напротив, опасения градозащитников не разделяют, там ранее заявили, что реализация проекта происходит в соответствии с рекомендациями Министерства культуры и ЮНЕСКО: фасады зданий, выходящие на Варварку и Китайгородский проезд, сохранятся, как и фрагменты углового фасада с чугунным литьем, являющиеся предметом охраны. Зданию бывшего страхового общества «Якорь» и дому Персица вернут исторический облик конца XIX века — начала XX века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам координатора общественного движения «Архнадзор» Рустама Рахматуллина, вопреки всем протестам, работы по демонтажу постройки были ускорены, а на месте увеличилось количество строительной техники. Ни протесты москвичей, депутатов Мосгордумы и Госдумы, ни прямые обращения в адрес мэра Москвы Сергея Собянина не помогли.

Активные действия противников уничтожения исторических зданий побудили застройщика перейти к более активным действиям. В частности, обратиться в к столичному градоначальнику с просьбой ускорить демонтаж зданий.

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