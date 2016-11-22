Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. На главном спортивном объекте ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону первый матч может состояться уже через год — в ноябре 2017 года. Первыми поле опробуют игроки футбольной сборной России. Об этом заявил донской глава Василий Голубев на заседании оргкомитета по подготовке к мундиалю, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе губернатора.

Donland.ru Макет ростовского стадиона

Усложнение задачи будет держать всех в тонусе и приведёт к хорошему результату. Так, по мнению региональных властей, проведение футбольного матча за полгода до ЧМ-2018 поможет при необходимости скорректировать недочёты и избежать ошибок при проведении первенства планеты.

Напомним, главный спортивный объект Ростова-на-Дону, который примет в 2018 году игроков и футбольных болельщиков, готов почти на треть. Подрядчик значительно опережает график возведения арены. До конца года будут завершены работы по установке кровли стадиона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, возводят стадион специалисты «Крокус Интернэшнл» с 2013 года. Проект предполагает размещение на объекте во время матчей 45 тыс. зрителей. Срок завершения объекта, который прописан в проекте, — ‪25 декабря 2017 года.