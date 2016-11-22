Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Датчанин Ян Лесли покинул тренерский штаб гандбольного клуба «Ростов-Дон». Решение об этом было принято несколько дней назад после очередного поражения в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ. Контракт расторгнут по обоюдному согласию, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе донского клуба.

Vk.com/rostovhandball Ян Лесли

Стоит отметить, что у команды проблемы возникли ещё в сезоне 2015/16. Так, «Ростов-Дон» не смог победить «Астраханочку» в российском чемпионате, выиграв только Кубок России. В Лиге чемпионов гандболистки также не смогли пробиться в финал и покинули турнир.

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В связи с этим решено было пополнить коллектив опытными игроками из других клубов. Несмотря на усиление команды и амбиционные планы на текущий сезон, ростовчанки не смогли преодолеть стартовый раунд европейского турнира. Теперь донской клуб поборется только за Кубок ЕГФ.

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Вылет ГК «Ростов-Дон» из Лиги чемпионов до сих пор не укладывается в голове

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГК «Ростов-Дон» подписал контракт с датским тренером в июне 2014 года. Впервые в истории гандбольного коллектива наставником был выбран иностранец. У него большой опыт тренерской работы, немало побед его подопечных.

До этого в течение 11 лет донской клуб вел к победам Сергей Белицкий, под его руководством ростовчанки завоевывали серебряные и бронзовые медали чемпионата России, доходили до полуфинала Кубка Кубков Европы.