Москва, 22 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Парк «Зарядье» у стен Кремля планируется открыть ко Дню города в 2017 году, заявила директор по проектированию гражданских объектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 ноября в пресс-службе Стройкомплекса Москвы. По ее словам, открытие павильонов парка будет зависеть от поставки оборудования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство парка «Зарядье»

«Мы уверены, что прогулочную зону парка к этому времени откроем. Для этого нет никаких препятствий», — уточнила Гордюшина.

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Напомним, что в парке будут организованы четыре природные зоны с искусственным микроклиматом, а также появятся такие архитектурные объекты, как ледяная пещера, ажурный «парящий мост» над набережной Москвы-реки, здание филармонии со стеклянным куполом-теплицей на крыше. Вход на территорию «Зарядья» будет бесплатным и круглосуточным. Стоимость проекта, финансируемого из бюджета Москвы, составляет более 13 миллиардов рублей.

В настоящее время в парке началось формирование ландшафтных зон. В ближайшее время будет высажено 138 берез, а потом планируется сажать ели и сосны, всего же предполагается высадить порядка 600 деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московские чиновники обещали, что до конца 2016 году будет закончено строительство «парящего моста», а также закончены работы по формированию ландшафтной зоны парка. По замыслу «Зарядье» должен стать круглосуточной и круглогодичной зоной притяжения москвичей и гостей столицы.

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