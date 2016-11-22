Анкара, 22 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что протестная активность в США, поводом для которой объявляется избрание на пост президента США республиканца Дональда Трампа, не что иное как неуважение к демократии. Об этом он сообщил в интервью израильскому телеканалу «Канал 2».

Greenvilleonline.com Предвыборная кампания Хиллари Клинтон

«Считаю выступления против Трампа, имеющие место в различных уголках Европы и в ряде штатах США, неуважением к демократии», — сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что президентская кампания оппонента Трампа — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон — финансировалась за счёт проживающего в штате Пенсильвания (США) мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации FETÖ. Эта структура, по мнению турецкого лидера, сильно помогала Демократам.

«Из каких источников финансировалась её предвыборная кампания? FETÖ, с которой мы ведём борьбу в Турции, была одной из структур, оказавших им серьёзную поддержку», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Эрдоган заявил, что разочарован в уходящем президенте США Бараке Обаме и других должностных лицах страны. Ему кажутся «сомнительными» действия США в Сирии, «которые привели к появлению на территории Турции более трёх миллионов беженцев», и другие шаги Вашингтона.

Основная претензия Анкары к Вашингтону — позиция американской стороны по вопросу выдачи Турции Гюлена, которого на родине обвиняют в организации попытки государственного переворота.

Эрдоган также заявил, что «не боится» Трампа в связи с его «антимусульманскими» заявлениями. После телефонных переговоров с Трампом Эрдоган не думает, что американский лидер в принципе может позволить себе подход по отношению к мусульманам.