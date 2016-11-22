Москва, 22 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Система общественного наблюдения за последние годы претерпела серьезные изменения. Наибольший эффект эта работа стала приносить, когда к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА подключились студенты вузов. С их приходом увеличилось количество выявленных на экзаменах нарушений с использованием шпаргалок, телефонов, выносом КИМов. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

Он также акцентировал внимание на необходимость создания в каждом регионе ситуационных информационных центров, которые позволяют наблюдать за ходом проведения государственной итоговой аттестации в онлайн режиме.

Говоря о задачах общественного наблюдения в 2017 году, Анзор Музаев выделил три приоритетных направления в работе: развитие региональной системы общественного наблюдения; взаимодействие вузов и органов исполнительной власти в части привлечения студентов педагогических вузов к общественному наблюдению и зачета им производственной практики; создание и оптимизация работы региональных ситуационных информационных центров.

«Для нас важно не только создать комфортные условия для участников экзамена, но и создать объективное оценивание итогов государственной итоговой аттестации», — подчеркнул Музаев.

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Как сообщало, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки разработаны плакаты, информирующие выпускников о различных аспектах единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 2017 года. Помимо плакатов, также готовятся видеоконсультации экспертов-предметников — разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2017.

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