Ленинградская область, 22 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Ровно 75 лет назад, 22 ноября 1941 года, по льду Ладожского озера в блокадный Ленинград проехали первые грузовики с продовольствием — так начала действовать легендарная «Дорога жизни».

Дорога жизни

«Дорога жизни» — единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, связывавшая осажденный немецкими и финскими войсками Ленинград с остальной частью страны. Проходила дорога по льду Ладожского озера и не захваченной врагом территории между Ленинградом и Ладогой.

Сегодня ледовая переправа, спасшая в годы блокады сотни тысяч жизней ленинградцев, отмечает 75-летие. На территории памятника «Разорванное кольцо» в Ленинградской области пройдет митинг, а призывники Западного военного округа примут там присягу.

В здании вокзала на станции Ладожское Озеро в мемориальном музее «Дорога жизни» откроется выставка «Минувших дней святая память», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти.

В экспозиции будут представлены документы, фотографии и уникальные экспонаты из коллекций школьных музеев Всеволожского района области.

Посетители смогут увидеть водолазный скафандр легендарной Нины Соколовой, шоколад времен Великой Отечественной войны, который был поднят со дна Ладоги, рисунки и видеоролики школьников Ленинградской области по теме «Дорога жизни в дни Великой Отечественной войны», присланные на конкурс. На одном из стендов представят подачу исторической информации с помощью инновационных технологий. При желании посетители смогут погрузиться во времена войны и ощутить себя «участником легендарной ледовой трассы».

Памятные мероприятия в честь 75-летнего юбилея «Дороги жизни» пройдут и в петербургском Доме офицеров. По случаю праздника ветеранам и школьникам покажут фильм «Дорога жизни. Помнить вечно», а также раздадут по 125 граммов фронтового хлеба и копию талона на продукты, на обратной стороне которого написан отрывок из поэмы Ольги Берггольц.

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Из блокадного Ленинграда с ноября 1941-го по март 1943-го по «Дороге жизни», которая официально числилась военно-автомобильной дорогой № 101, вывезли больше миллиона человек. В осажденный город на Неве доставили свыше полутора миллионов тонн продуктов и топлива.

Первая колонна полуторатонных автомашин ушла из деревни Ваганово 22 ноября 1941 года. Колонна отправилась в Кобону за хлебом. Вся трасса непосредственно через озеро составляла 30 километров. Рейс занял по времени в один конец почти целую ночь. Обратно автомашины привезли первые 60 тонн ржаной муки.

Напомним, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, когда она была полностью снята. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года.

Если в наши дни лететь над Ладожским озером, то под водой можно разглядеть сотни темных прямоугольников — это остовы грузовиков, ушедших под лед в первую и вторую блокадные зимы. Вместе с машинами, которые везли муку и снаряды, часто гибли водители и рабочие трассы.