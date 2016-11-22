Москва, 22 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Для участников госзакупок — поставщиков товаров для жизнеобеспечения предлагают смягчить правила участия в госконтрактах, исключив для них обязательное требование обоснования цены контракта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В настоящее время, если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта. Оно может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, а также иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

По мнению правительства, такой порядок имеет свои недостатки: неопределенность критериев принятия заказчиком решения о возможности участника закупки исполнить контракт, неопределенность последствий признания невозможности исполнения контракта, а также нагрузка на участников закупки в связи с необходимостью подготовки обоснований и комплекта документов, подтверждающих его возможность выполнить контракт.

В связи этим законопроект предусматривает изменение формулировки законодательства. Согласно новой редакции текста, участник закупки будет обязан предъявить «документы, необходимые для подтверждения возможности выполнения контракта по предложенной цене с надлежащим исполнением обязательств по контракту, по перечню, утвержденному правительством РФ».