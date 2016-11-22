Астана, 22 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке и ее возможные последствия для стран Центральной Евразии стали одной из основных тем прошедшего в столице Казахстана второго заседания международного дискуссионного Астанинского клуба. Более полусотни экспертов из двадцати стран мира обсуждали наиболее острые политические и экономические проблемы региона, включая вопросы безопасности. Особенно важное место в повестке обсуждений занимала военно-политическая ситуация вокруг Сирии и Ирака.

Али Ахмад Джалали

Как отмечают эксперты, одним из основных препятствий для успеха дипломатии в этом регионе зачастую становится отсутствие площадки, на которой всем заинтересованным сторонам было бы комфортно вести диалог. Астанинский клуб, на сессиях которого за круглым столом сидели эксперты из стран, зачастую имеющих существенным противоречия в отношениях друг с другом, стал такой свободной от идеологической и политической подоплеки площадкой.

Ответить на вопрос, существует ли все еще надежда на решение ближневосточной мозаики дипломатическим способом, как снизить напряженность в отношениях России и США, которые противостоят в Сирии и Ираке единым террористическим угрозам, и не повлечет ли это негативные последствия для стран Южной и Центральной Азии, мы попросили заслуженного профессора Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии при Университете Национальной Обороны, бывшего министра внутренних дел Афганистана Али Ахмада Джалали.

Ситуация на Ближнем Востоке — главная угроза безопасности Евразии. Стоит ли при сегодняшнем раскладе сил в Сирии и Ираке надеяться на мирное дипломатическое решение конфликта?

Борьба в Сирии и Ираке против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещенная в РФ организация) идет более двух лет. Дамаск борется с террористами в условиях продолжающейся в стране гражданской войны. Противостоять террористам государствам региона помогают Россия и западные страны. Позиции региональных держав остаются противоречивыми. Например, Саудовская Аравия и Иран заявляют, что борются с ИГ, но продолжают конфронтацию друг с другом и не пренебрегают помощью террористических группировок. Однако, в основе всех этих подходов лежат попытки урегулировать конфликты военным способом. Но ситуация в регионе не улучшается, и противоречия лишь нарастают. Это говорит о том, что вместо оружия конфликт нужно решать единственно верным способом — переговорами и дипломатией.

Правительственные силы в Сирии и Ираке при поддержке внешних сил постепенно отвоевывают у ИГ территории. Я верю, что рано или поздно иракский Мосул и сирийская Ракка будут отбиты у террористов. Поэтому важно уже сегодня думать о возвращении этих городов к мирной жизни. Иначе Сирия и Ирак погрузятся в хаос, в котором вот уже более тридцати лет пребывает Афганистан. Поэтому дипломатия и прагматичный подход к постконфликтному восстановлению — это ключ к его решению.

В последние годы Казахстан выступает посредником в урегулировании многих региональных противоречий. Какой вклад может внести республика в переговорный процесс на Ближнем Востоке?

В ходе астанинских дискуссий нам удалось пообщаться с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который призвал мировые державы совместными усилиями решать даже самые острые проблемы. В условиях сохраняющейся конфронтации между Россией и США в Сирии призыв казахстанского лидера прозвучал как никогда своевременно. Учитывая, что Казахстан в 2013 году выступил посредником в одной из самых сложных ближневосточных проблем — достижении договоренностей по ядерной программе Ирана — и предложил провести в Астане переговоры между сторонами, а недавно помог помирить Россию и Турцию, уверен, что призыв президента Назарбаева будет услышан и на этот раз.

Насколько серьезно исходящая из ближневосточная нестабильность «Исламского государства» влияет на безопасность сопредельных стран Центральной Азии?

Регион Центральной Азии — это пять состоявшихся светских государств с достаточно мощными национальными системами безопасности. Несмотря на нагнетаемые вокруг региона страхи об исламской угрозе, центральноазиатские республики защищены надежным поясом безопасности. Российским — на севере, китайским — на востоке. Даже опасное соседство с Афганистаном уравновешивается тем, что сохраняющийся в этой стране военный контингент США остается гарантом безопасности региона на юге. Религиозная сфера контролируется властями, поэтому говорить об угрозе радикальной исламизации региона не приходится. Когда речь идет о вступивших в ряды ИГ выходцах из стран Центральной Азии, часто говорят о гражданах, находящихся вне стран региона.

Центральноазиатская стабильность чувствительна к изменениям баланса сил в сопредельных регионах. Ближневосточная мозаика, ежедневно складывающаяся в новые комбинации региональных и глобальных держав, несет в себе геополитическую неопределенность. Пока внимание внешних игроков сосредоточено на Сирии и Ираке, интерес к Центральной Азии снижается. Таким раскладом могут воспользоваться подпольные исламистские группировки и начать идеологическую «обработку» социально уязвимых слоев граждан республик. Поэтому, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в Центральной Азии, мировым державам надо найти компромисс на Ближнем Востоке. Только совместными усилиями стран в борьбе с терроризмом можно предотвратить его распространение. Важно, что сами страны Центральной Азии это понимают.

Насколько полезной была для Вас астанинская дискуссия и смогла ли она повысить доверие между экспертными сообществами мировых держав?

Астанинские дискуссии проходят в закрытом формате, чтобы политологи, экономисты, дипломаты откровенно обсудили острые проблемы мирового развития. Не менее значимо и то, что все обсуждения проходят за круглым столом, где каждый из участников дискуссии может тут же отреагировать на мнение коллег. Такая откровенность дискуссий повышает доверие между аналитиками из разных стран. Уверен, что авторитет Астанинского клуба с каждым годом будет расти: в мире нет площадок для обсуждения именно евразийской проблематики на нейтральной для всех стран территории, какой является Казахстан.