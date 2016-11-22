Москва, 22 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В 2016 году в России насчитывалось 79 тыс. долларовых миллионеров, в то время как в 2015 году их количество было на 14% больше и достигало 92 тыс. Такие цифры приведены в очередном докладе Credit Suisse.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В период с середины 2015 года по середину 2016 года состояние российских домохозяйств сократилось на 14,5%. Если ранее оно оценивалось в $12,09 тыс. на каждого взрослого, то в этом году показатель упал до $10,34 тыс. Общий размер состояния упал на $198 млрд — до $1,13 трлн.

При этом 10% наиболее обеспеченных российских домохозяйств владеют 89% всего состояния домохозяйств в стране. В Соединенных Штатах аналогичный показатель составляет 78%, в КНР — 73%.

В таких странах, как Аргентина и Украина, состояние домохозяйств за год сократилось значительнее, чем в России, а вот ситуация в Египте, Мексике и Великобритании немного лучше. В Японии совокупное состояние домохозяйств, напротив, выросло на 19,3% за год, рост отмечен в Новой Зеландии, Гонконге, Чехии и Индонезии.