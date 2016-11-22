Оттава, 22 ноября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Канада, занимающая 12-е место в мире по объемам добычи угля, в погоне сокращением выбросов парниковых газов в скором времени готова полностью отказаться от использования угля при выработке электроэнергии. Как сообщила министр окружающей среды и изменения климата страны Кэтрин Маккенна, Оттава планирует это сделать к 2030 году, пишет «Прайм».

Financialounge.com Уголь

Сегодня на такие канадские провинции как Альберта, Саскачеван, Новая Шотландия и Нью-Браансуик, где уголь является одним из основных источников электроэнергии, приходится около 10% всех выбросов парниковых газов в стране. Вообще крупнейшим потребителем угля в Канаде является провинция Альберта, здесь располагаются пять крупных угольных станций. Теперь местные власти оказались перед серьезным выбором. Они должны определиться: либо полностью отказываться от угля и переходить на иной энергоноситель, либо модернизировать свои угольные станции и устанавливать на них технологии для улавливания парниковых газов и накопителей.

В октябре текущего года канадское правительство пообещало к 2018 году обязать угольные станции выплачивать минимальные суммы за выбросы углекислого газа. Это решение вызвало протесты в регионах страны, богатых запасами угля. Кстати, Онтарио, вторая по величине канадская провинция, полностью перестала использовать уголь с 2014 года в связи с планами властей. Таким образом, объявленные ведомством окружающей среды и изменений климата намерения по отказу от угля к 2030 году в выработке электроэнергии являются последним шагом для достижения целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов.

Напомним, что в начале 2000-х власти Канады приняли решение по сокращению выбросов парниковых газов. Планируется, что к 2030 году уменьшить выбросы получится как минимум на 30% по сравнению с показателями 2005 года. Сегодня же на угольную промышленность страны приходится около 9,95% всей вырабатываемой электроэнергии. 80% электроэнергии вырабатывается без использования углеводородов, через 14 лет этот показатель хотят увеличить до 90%. С 2000 по 2015 году производство электроэнергии из угля в Канаде уменьшилось с 18,6% от общего объема производства электроэнергии до чуть менее 10%. Максимальное падение производство наблюдалось в 2009 году: — 1,94% от общего производства электроэнергии.

История угольной промышленности Канады началась в XVII: французские солдаты открыли несколько шахт, первые — в районе Минто в Нью-Брансуике. После этого заработали угольные шахты на Кейп-Бретоне в Новой Шотландии. Энергоноситель позже стали вывозить на экспорт в США. Важным шагом для развития канадской угольной промышленности стало строительство трансконтинентальной железной дороги по территории Альберты и Британской Колумбии. Тогда неподалеку от железной дороги стали открывать новые шахты. Так, к 1911 году производство угля составляло 95% в энергобалансе страны.

В конце ХХ — начале ХХI века часть шахт была закрыта. В настоящее время, как было сказано выше, основной угольное производство приходится на провинцию Альберта, где залежи энергоносителя занимают 48% территории. Из всего угля, что производит страна, на выработку электроэнергии тратится около половины, другая половина идет на экспорт в Азию и Японию. Импортирует же уголь Канада в основном из США для провинций Онтарио и Новая Шотландия, где используется для выработки электроэнергии. Стоит понимать, что «очищать» угольную промышленность, то есть внедрять технологии, которые улавливают углекислые газы, закачивают их под землю, — дело весьма дорогостоящее и трудоемкое. Поэтому модернизация угольных станций, безусловно, поможет, сохранить хотя бы какую-то долю угольной промышленности Канады, но сделать это очень непросто.

Что касается других источников энергии, используемых в Канаде, то, например, за период с 2003 по 2014 годы доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии (в том числе гидро) в Канаде выросла на 3,53%, среднее значение составило 61%. Доля электричества из нефти в 2015 году составила 1,15% от общего производства. На природный газ приходится 10,3% производства электричества страны.