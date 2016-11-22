Москва, 22 ноября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. С 11 декабря 2016 года на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2016−2017 гг., сообщили в РЖД.

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Согласно новому графику, общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 565 пар поездов в 411 различных сообщениях (в графике движения на 2015−2016 годы — 561 пара в 408 сообщениях).

Вводится 23 новых маршрута поездов, а также изменены маршруты следования для 8 пассажирских поездов. При этом 9 поездов переведены из категории «пассажирский» в категорию «скорый», еще 3 поезда переведены из категории «скорый» в категорию «скоростной». Таким образом, общее количество поездов категорий «скорый» и «скоростной» увеличено с 337 до 346 и составит почти 61% от общего числа пассажирских поездов.

В рамках развития программы «Дневной экспресс» в новом графике будут курсировать 43 пары поездов на 22 маршрутах.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии — Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, Северную Корею по 20 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Прибалтики (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония).

Общие размеры пригородного движения в графике движения на 2016/-017 годы увеличились на 168 пар поездов и составили 3615 пар (в графике движения на 2015−2016 годы — 3447 пар пригородных поездов).