Симферополь, 22 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. В здании городской администрации Симферополя открыли «доску позора» для нерадивых чиновников, предпринимателей и организаций. Первыми на доску попали фото бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова, депутата горсовета Симферополя Сергея Попова. Также общественному порицанию подвергли подрядчика «Союздорстрой-10», ремонтировавшего дороги города в дождь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы администрации Симферополя

«Бывший главный архитектор города Эрнст Филсурович Мавлютов уволен по статье, — пояснил председатель администрации Симферополя Геннадий Бахарев. — Чиновник рассказывал очень много о том, что можно сделать за очень короткий срок времени, по итогу нарушил сам закон. Попов Сергей Леонидович — депутат Симферопольского горсовета, который занимается незаконной торговлей на рынке. Звучала его фамилия на уровне Совета министров. Он единственный письменно отказался от предложенных вариантов компромиссного решения данного вопроса».

По словам главы администрации города, информация в отношении лиц и организаций, действия которых «препятствуют прогрессивному развитию жизнеобеспечения Симферополя», будет размещаться на «доске», без всяких исключений, а также заноситься в черный список. «Данный проект будет назиданием всем нерадивым представителям организаций, чиновникам, предпринимателям. При этом будет обязательно учитываться мнение общественности», — заявил Геннадий Бахарев.

Вице-премьер-министр правительства Крыма Дмитрий Полонский на открытии «доски» рекомендовал властям Симферополя при оформлении на «доску» новых кандидатов больше прислушиваться к общественникам и журналистам. «От них очень много приходит информации», — подчеркнул Полонский.

Отметим, что совсем недавно журналисты и общественники крымской столицы были возмущены уничтожением деревьев в Симферополе: где-то Геннадий Бахарев называл это «санитарной обрезкой», а где-то заявлял, что деревья уже старые и нужно сажать молодые. Сейчас крымские журналисты шутят, что председатель Симферопольской администрации открыл «доску позора», на которой и сам имеет все шансы оказаться.

«Доска позора» будет иметь и электронную версию — её разместят на сайте администрации Симферополя, а также на электронном табло перед зданием горадминистрации.