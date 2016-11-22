Пекин, 22 ноября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Власти Китая предоставили убежище более чем 3 тыс. беженцев из приграничных районов Мьянмы, где идут боестолкновения между вооруженными этническими группировками и правительственными войсками Мьянмы, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на СМИ КНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Власти КНР отреагировали оперативно и справились с ситуацией надлежащим образом», — сказал представитель китайского посольства в Мьянме Пан Сюэсун.

Раненные, которые находились среди 3 тыс. беженцев, были доставлены в больницу юго-западной провинции Юньнань, расположенной на границе с Мьянмой.

В приграничной зоне КНР упало несколько снарядов, прилетевших с территории Мьянмы, в результате чего пострадало одно из правительственных зданий КНР, один человек получил ранения.

Напомним, вовремя предыдущих столкновений между вооруженными этническими группировками и правительственными войсками Мьянмы, тысячи мирных жителей были вынуждены искать убежища в КНР. В прошлом году боевые действия перекинулись с территории Мьянмы на приграничную территорию КНР, вследствие чего погибли пять граждан КНР.