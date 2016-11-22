Вашингтон, 22 ноября, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама не стал молчать по поводу избранного президента США Дональда Трампа, и многие решили, что будет нарушена давняя традиция, согласно которой после прекращения полномочий «старый президент» отзывается о деятельности нового «либо хорошо, либо никак», пишет Bloomberg 22 ноября.

Wsj.com Барак Обама

«Республиканец Джордж Буш никогда не комментировал политику своего преемника. Демократ Билл Клинтон был столь же молчалив по отношению к Бушу после ухода из Белого дома… Обама же, выступая перед толпой сторонников Хиллари Клинтон, уже говорил, что для него будет «оскорблением», если его преемником станет Трамп», — пишет издание.

Тем не менее, несмотря на ряд резких высказываний о планах Трампа по ограничению миграции и свободы торговли, которые сделал Обама уже после избрания нового президента на пост 8 ноября, журналисты Bloomberg считают, что у Обамы «нет настроя» для настоящей войны, несмотря на «необычайное давление коллег-демократов, которые протестуют против признания Трампа».

«О личном горе Обамы по поводу итогов выборов можно только догадываться, — сообщают журналисты. — На форуме для молодых лидеров Латинской Америки на прошлой неделе он сказал, что демократия «может принести разочарование», но… он сделает «все, что может, чтобы облегчить переход власти в Соединенных Штатах».

В Германии, отвечая на вопрос о планах канцлера Ангелы Меркель идти на четвертый срок, Обама заявил: «Если бы я был здесь, и я был бы немцем, и у меня был бы голос, я мог бы поддержать ее. Но я не знаю, поможет ли ей моя поддержка», — осознавая, как «помогла» поддержка Обамы его протеже Клинтон.

Наконец, и сам Обама ответил журналистам, нужна ли ему «война» с Дональдом Трампом и чем он намерен заняться после того, как покинет Овальный кабинет в Белом доме.

«Президент Буш был милосерден ко мне, когда я пришел в (Белый дом — прим. ИА REGNUM ), — сообщил Обама, возвращаясь в Вашингтон. — Мое намерение состоит в том, чтобы в течение следующих двух месяцев просто закончить свою работу, а затем взять Мишель в отпуск, отдохнуть, провести время с моими девочками, кое-что написать, кое-что обдумать».

А на своей прощальной пресс-конференции в воскресенье Обама и вовсе «напомнил об американской исключительности, но звучало это как мольба к преемнику» — так заканчивается повествование Bloomberg о планах, перспективах и желаниях уходящего президента США Барака Обамы, который вчера вернулся в Вашингтон из «прощального турне» по Европе и Латинской Америке.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 года новым президентом США официально станет республиканец Дональд Трамп, радикальный противник демократа Обамы, который уже озвучил планы на «первые сто дней» президентства. И они вряд ли «придутся по вкусу» уходящему демократическому истеблишменту.