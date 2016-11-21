Вашингтон, 22 ноября, 2016, 02:40 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в своем видеообращении заявил, что соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) — «потенциальная катастрофа» для США.

DonkeyHotey Дональд Трамп

Процедуру выхода из ТТП Трамп намерен начать в первый же день после процедуры инаугурации. «Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства — потенциальной катастрофы для нашей страны», — сказал избранный глава Белого дома.

Он пояснил, что вместо ТТП Вашингтон будет «вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран, ранее подписавших ТТП, заявили о «продолжении соглашения», вне зависимости от того, каким будет «решение Вашингтона». А Китай предлагает альтернативное соглашение о свободной торговле для стран региона — Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP), уже подписанное 11 странами.

В результате выборов в США 8 ноября новым президентом США стал республиканец Дональд Трамп, экономическая программа которого опирается на развитие внутреннего американского рынка и производства. Трамп уже заявил, что при его президентстве США выйдут из Трансатлантического (TTIP) и Транстихоокеанского (TТП) партнерства, а также из договора о свободной торговле стран Северной Америки (NAFTA).