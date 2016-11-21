Фукусима , Япония, 22 ноября, 2016, 02:22 — ИА Регнум. В Японии в районе префектуры Фукусима зафиксировано еще три сильных подземных толчка, сообщает NHK со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.

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Два землетрясения магнитудой 5,4 произошли в районе первого мощного толчка магнитудой 7,3 — в 60 километрах от берега города Иваки. Еще один подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в Хамадори (префектура Фукусима), очаг залегал на глубине 50 километров

Ранее первая волна цунами достигла берегов Японии, высота волны составила 60 сантиметров. Компания-оператор АЭС «Фукусима-1» сообщила об остановке работы системы охлаждения в бассейне с отработавшим ядерным топливом на третьем реакторе.

При канцелярии премьер-министра Японии в связи с мощным землетрясением создан центр по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 11 марта 2011 года префектура Фукусима пострадала от сильнейшего в Японии землетрясения магнитудой 9,1 балла и последовавшим за ним цунами. Число жертв катастрофы составило около 16 тыс. человек, в результате природного катаклизма произошла авария на АЭС «Фукусима-1», которая привела к радиоактивному заражению района.