Вашингтон, 22 ноября, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Госдепартамент США призвал Россию воздержаться от дестабилизации европейской безопасности и не размещать в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер-М», сообщает Reuters.

Militaryrussia.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Представитель Госдепа Джон Кирби призвал Москву «воздержаться от слов и дел, которые не соответствуют цели продвижения безопасности и стабильности». По его словам, размещение «Искандер-М» в Калининградской области — это фактор, который дестабилизирует европейскую безопасность.

«Россия грозила разместить ракеты «Искандер» в Калининградской области на протяжении последнего десятилетия в ответ на различные события в Европе, ни одно из которых не требует такого военного ответа», — сказал Кирби.

Напомним, глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил 21 ноября, что Россия усилит систему воздушно-космической обороны на западном направлении в ответ на размещение системы противоракетной обороны США на территории Европы.

По его словам, в рамках усиления в Калининграде будут размещены комплексы С-400 и «Искандер». В Западном и Южном военных округах предусмотрено создание новых формирований.

Москва не раз заявляла, что не строит никаких агрессивных планов по отношению к соседям, но будет жёстко отстаивать свой суверенитет и национальные интересы. Тем не менее военный блок НАТО обвиняет Россию в «аннексии» Крыма и вмешательстве в украинскую гражданскую войну. Никаких доказательств нахождения российских военных в Донбассе нет, а народы Крыма сами решили вернуться в состав России, о чем заявили на референдуме.

Используя эти голословные обвинения, США начали усиливать свое военное присутствие в Восточной Европе, создавая непосредственную угрозу Российской Федерации.