Москва, 21 ноября, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Зарплата гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова равна 307 тыс. рублей в месяц без надбавок за гостайну и командировочных, говорится в официальном сообщении компании.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

С начала 2016 года ежемесячный оклад генерального директора составляет 307 тыс. рублей в месяц без надбавок за допуск к гостайне, составляющих 50% от ежемесячного оклада, доплаты за командировочные дни и отпускных выплат.

В сообщении компании уточняется, что такую же зарплату Страшнов получал в 2014 и 2015 годах. Кроме того, по итогам деятельности «Почты России» в 2014 году, Страшнов получил премиальное вознаграждение в сумме 95 млн рублей, по итогам 2015 года подобное вознаграждение ему не выплачивалось.

Дополнительно указано, что все эти сведения подтверждены справками по форме 2 НДФЛ.

Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на приказ Минкомсвязи от 31 октября сообщили, что заработная плата одного Страшнова равна 500 средних зарплат работников «Почты России». В 2016 году, по заверениям компании, средняя зарплата почтового работника должна превысить 20 тысяч рублей в месяц.