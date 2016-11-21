Минск, 21 ноября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Следком Белоруссии устанавливает обстоятельства осквернения в субботу днём 19 ноября камня-памятника, установленного в память о евреях, погибших в городе Могилёве во время Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 ноября, сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

Фото: Следком Белоруссии

«Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 («Хулиганство») УК Белоруссии по факту осквернения камня-памятника «В память о евреях Могилева — жертвах нацизма», — сказано в официальном сообщении.

Там также говорится о проведённом следователями осмотре места происшествия, в ходе которого изъяты образцы лакокрасочного покрытия и иные объекты, по которым назначены экспертные исследования. Ведомство обратилось за помощью к гражданам, которые явились очевидцами данного происшествия или обладают иной значимой информацией о совершенном преступлении.

«Органу дознания дано поручение на проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых лиц», — проинформировали в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце 2014 года в Витебской области был разрушен памятник герою Отечественной войны 1812 года генерал-майору Якову Кульневу — власти Белоруссии «замяли» инцидент, получивший заметный международный резонанс. Уголовное дело не возбуждалось, виновные не были найдены, а восстановление разрушенной вандалами мемориальной плиты на памятнике стало заботой сельской общины из ближайшего населённого пункта. Памятник, переживший две мировые войны, как выяснилось, не признаётся властями постсоветской республики историко-культурной ценностью.

В 2015 году знаковым событием для постсоветской республики, одним из наиболее скандальных «белорусизаторских» мероприятий стал частичный демонтаж памятника Пушкину в Белоруссии, охарактеризованный белорусскими НКО как акт чиновничьего вандализма. В 2016 году памятники продолжали страдать от вандалов. Общественность не информирована о подробностях расследования инцидента в городе Кобрине 17 сентября, в результате которого был разрушен памятник русскому полководцу Александру Суворову.

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