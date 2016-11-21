Рига, 21 ноября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) пока не получила от Россельхознадзора официальную информацию о результатах проверок на латвийских рыбоперерабатывающих предприятиях, заявила руководитель отдела общественных отношений ПВС Илзе Мейстере, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

В свою очередь президент Латвийского союза рыбопромышленников Дидзис Шмитс заявил, что пока не может комментировать прозвучавшую в публичном пространстве информацию о возможном возобновлении экспорта латвийской рыбной продукции в Россию. Но если такая возможность появится, латвийские рыбопромышленники однозначно ею воспользуются, заверил Шмитс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко в кулуарах Всемирного зернового форума сообщил журналистам, что Россельхознадзор может разрешить поставки шпрот в Россию из Латвии и Эстонии после Нового года. «Я думаю, что сейчас этот вопрос (возвращение шпрот на российский рынок) рассмотрят наши эксперты, в любом случае это несколько недель, скорее всего, после Нового года», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в какие сроки прибалтийские шпроты могут вернуться на российский рынок.

Напомним, в июне 2015 года Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из всех предприятий Латвии и Эстонии в связи с применением запрещенных и вредных веществ, слабым контролем за безопасностью и прослеживаемостью продукции.

Ветслужба Германии также выявила четырёхкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.

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