Ленинградская область, 21 ноября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Ивангород, расположенный на границе с Эстонией в Кингисеппском районе Ленинградской области, вошел в число десяти малых городов России, наиболее популярных у россиян для отдыха на Новый год.

(сс)Simm Ивангородская крепость

Как сообщает поисковый интернет-сервис RoomGuru.ru, рейтинг был составлен по данным поиска и бронирования гостиниц и апартаментов с 28 декабря 2016 года по 10 января 2017 года в городах с населением до 50 тыс. человек.

В топ-10 малых туристических центров вошли Великий Устюг (Вологодская область), Суздаль (Владимирская область), Ростов Великий (Ярославская область), Старая Русса (Новгородская область), Углич (Ярославская область), Печоры (Псковская область), Плес (Ивановская область), Сортавала (Карелия), Можайск (Московская область) и Ивангород (Ленинградская область).

По данным источника, проживание в гостиницах в этих городах в новогодние праздники обойдется в среднем в 2,8 тысяч рублей в сутки.

Ивангород находится на восточном берегу реки Нарва (Нарова), по которой проходит государственная граница России и Эстонии. На эстонском берегу реки расположен город Нарва.

Главной достопримечательностью Ивангорода является давшая ему имя мощная Ивангородская крепость. Она была построена в 1492 году и названа в честь царствовавшего в то время Ивана III Васильевича. С тех пор крепость долгое время служила форпостом России на ее западной границе. Помимо крепости, в городе есть музей и картинная галерея, а также природные достопримечательности.